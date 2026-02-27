Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Edirne 2 bin 530 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Edirne ili kurası, 27 Şubat 2026 Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen tören ile çekildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece Edirne'nin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun hak sahipleri belli oldu. Edirne TOKİ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 27 Şubat 2026 TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 27 Şubat Cuma günü Edirne’de kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 530 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Edirne TOKİ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Edirne TOKİ kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Mimar Sinan Spor Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile 1+1 ve 2+1 tipindeki 2 bin 530 ev sahibini buldu.
EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Edirne TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
EDİRNE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ; Edirne’nin Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde toplam 2 bin 530 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1000
Enez 100
Havsa 90
İpsala 200
Keşan 450
Lalapaşa 80
Meriç 100
Meriç Subaşı 60
Süloğlu 100
Uzunköprü 350
TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Edirne kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.