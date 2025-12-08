Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ evleri nereye yapılacak? TOKİ 500 bin konut hangi il ve ilçelere inşa edilecek? TOKİ konut projesi il ve ilçe dağılımı

        TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte TOKİ 500 bin konut il ile ilçe dağılımı

        Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanan 500 bin sosyal konut projesinde hazırlıklar hız kazanırken, gözler büyükşehirlerde belirlenecek yeni yerleşim alanlarına çevrildi. İstanbul'dan Antalya'ya kadar birçok ilde uygun araziler için saha taramaları sürerken, 55 ile 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinin hangi ilçelerde inşa edileceği merak konusu oldu. İşte TOKİ 500 bin konut il ile ilçe dağılımı...

        Giriş: 08.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:24
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda çalışmalar adım adım ilerlerken, projeye dahil edilecek ilçe listeleri vatandaşların gündeminde üst sıralara yerleşti. Bakanlığın yürüttüğü fizibilite çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde düşük maliyetli, modern konutların yükselecek olması başvuru sürecini bekleyenlerde büyük heyecan yaratıyor. Peki, TOKİ evleri nereye yapılacak? İşte ayrıntılar...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        3

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        5

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        6

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

