TOKİ, 47 farklı ilde konut ve iş yeri olmak üzere toplam 508 gayrimenkulü satışa sunuyor. Müzayedeler Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılacak ancak dileyenler çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Satış şartlarına göre konutlar yüzde 25 peşinat ve 72 ay vadeyle, iş yerleri ise yüzde 30 peşinat ve 60 ay vadeyle alıcılara sunulacak. Peki, hangi şehirlerde hangi gayrimenkuller yer alıyor? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar...