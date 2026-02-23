Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 13 bin 890 konut sahiplerini buldu! TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı! 2026 TOKİ Gaziantep 13 bin 890 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gaziantep'te kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi. Konutların teslimatlarının ise 2027 yılının Mart ayı itibarıyla başlaması planlanıyor. Peki, TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:27
        1

        TOKİ, 20 Şubat 2026 Cuma günü Gaziantep projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 13 bin 890 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Gaziantep kura çekimi töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un katılımlarıyla 20 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda toplam 13 bin 890 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Gaziantep kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        4

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Gaziantep kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ GAZİANTEP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        GAZİANTEP’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Gaziantep’in Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 13 bin 890 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Şahinbey, Şehitkamil) 12000

        Araban 80

        İslahiye 330

        Karkamış 30

        Nizip 750

        Nurdağı 200

        Oğuzeli 300

        Yavuzeli 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
