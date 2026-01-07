Habertürk
        TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları: 7 Ocak Iğdır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesinde TOKİ Iğdır kura çekimi bugün yapılıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Kuralar tamamlandıktan sonra konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri kamuoyuna duyuruluyor. Peki, TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 7 Ocak 2026 Iğdır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        Giriş: 07.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:53
        TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları merak ediliyor. 81 ile inşa edilen sosyal konut kuralarının tamamı canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Bugün sıra Iğdır kura çekiminde. Peki TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7 Ocak Iğdır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

        TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Iğdır kura çekiliş töreni bugün saat 11.00'de Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda yapılacak. TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek. Kura çekimi, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

        TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Iğdır kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        TOKİ IĞDIR CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI

        TOKİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA EKRANI

