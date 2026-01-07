TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları: 7 Ocak Iğdır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları merak ediliyor. 81 ile inşa edilen sosyal konut kuralarının tamamı canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Bugün sıra Iğdır kura çekiminde. Peki TOKİ Iğdır kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7 Ocak Iğdır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası