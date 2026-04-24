TOKİ İstanbul çekiliş tarihi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde başlatılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul TOKİ çekiliş tarihini duyurdu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçlar, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden isim listesi belirtilen tarihte açıklanacak. 1+1 ve 2+1 konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile hak sahipleri ile buluşturulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura takvimi...
TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi tarafından meraklanan beklenen kura çekilişi öncesinde başvurusu kabul edilen ve rededilen adayların isim listesi erişime açıldı. TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli aileler uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. TOKİ İstanbul projesinde 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Peki, " TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, İstanbul TOKİ kura sonuç tarih belli oldu mu?" İşte detaylar...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul TOKİ kura çekimi, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde saat: 14.00 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını taşımadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı. İşte başvurusu kabul edilenler isim listesi.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.