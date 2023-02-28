İstanbul TOKİ kura çekilişlerine ilişkin araştırmalar hız kazanırken TOKİ'nin resmi hesabı üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenleri isim listesi açıklandı. TOKİ İstanbul kura çekimi Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsamaktadır. İşte, 2023 Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler tam liste...