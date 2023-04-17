TOKİ kura çekimlerinde sıra İstanbul'a gelmişti. İl genelindeki birçok ilçe için gerçekleştirilen kura çekiminde sıra şimdi de Arnavutköy, Esenler, Başakşehir'deki 28 bin 340 konutun hak sahibine gelmiş durumda. İşte, binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ile ilgili son durum...