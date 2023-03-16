TOKİ Tuzla kura sonucu ve isim listesi sorgula... Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Tuzla kura çekilişleri 16 Mart itibarıyla başlıyor. 16 Mart 2023'te İstanbul Tuzla'da başlayan kura çekilişi kademeli olarak diğer ilçelerde de devam edecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı...