        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 380 konut TOKİ Kastamonu kura sonucçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Kastamonu kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kastamonu 2 bin 380 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Ocak Cuma günü Kastamonu için kura çekimi yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Kastamonu'da inşa edilecek 2 bin 380 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Kastamonu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Giriş: 24.01.2026 - 07:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 07:52
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 23 Ocak'ta Kastamonu’da kura çekimi yapıldı. Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 380 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Kastamonu kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Kastamonu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kastamonu kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 14.30’da başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kastamonu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KASTAMONU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kastamonu kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KASTAMONU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kastamonu’nun Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde toplam 2 bin 380 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 830

        Abana 63

        Ağlı 100

        Araç 80

        Azdavay 63

        Cide 100

        Çatalzeytin 30

        Daday 50

        Devrekani 100

        Hanönü 50

        İhsangazi 100

        İnebolu 79

        Küre 30

        Pınarbaşı 94

        Seydiler 120

        Şenpazar 41

        Taşköprü 300

        Tosya 150

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
