TOKİ Kırklareli kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kırklareli 2 bin 255 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırklareli'de kura çekimi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Kırklareli'nin Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, Kırklareli TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Kırklareli kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Kırklareli projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 şeklindeki toplam 2 bin 255 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Kırklareli kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 Kırklareli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Kırklareli kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile kentte inşa edilecek toplam 2 bin 255 ev sahibini buldu.
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kırklareli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kırklareli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KIRKLARELİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kırklareli’nin Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde toplam 2 bin 255 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 640
Merkez İnece 60
Babaeski 150
Babaeski Büyükmandıra 60
Demirköy 85
Kofçaz 60
Lüleburgaz 600
Lüleburgaz Ahmetbey 100
Pehlivanköy 100
Pınarhisar 200
Vize 200
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.