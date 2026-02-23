Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 255 konut sahibini buldu! TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

        TOKİ Kırklareli kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kırklareli 2 bin 255 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırklareli'de kura çekimi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Kırklareli'nin Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 255 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, Kırklareli TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Kırklareli kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Kırklareli projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 şeklindeki toplam 2 bin 255 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Kırklareli kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 Kırklareli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kırklareli kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile kentte inşa edilecek toplam 2 bin 255 ev sahibini buldu.

        3

        TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kırklareli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kırklareli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KIRKLARELİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kırklareli’nin Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde toplam 2 bin 255 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 640

        Merkez İnece 60

        Babaeski 150

        Babaeski Büyükmandıra 60

        Demirköy 85

        Kofçaz 60

        Lüleburgaz 600

        Lüleburgaz Ahmetbey 100

        Pehlivanköy 100

        Pınarhisar 200

        Vize 200

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        7

        TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

        TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        8

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor