Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KONUT TESLİM TARİHİ 2026 | TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman hak sahiplerine verilecek?

        TOKİ konut teslim tarihi: TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

        Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kura çekimlerinin il il devam etmesiyle birlikte hak sahibi olan binlerce vatandaş, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. TOKİ'nin 2026 yılına ilişkin planlaması doğrultusunda anahtar teslim tarihleri, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 22:21 Güncelleme: 20.01.2026 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        “Yüzyılın Projesi” olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde gözler anahtar teslim sürecine çevrildi. Kura sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte, hak sahipleri evlerine ne zaman kavuşacaklarını öğrenmek istiyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim ve sahadaki çalışmalar, konutların teslim tarihine ilişkin önemli ipuçları veriyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.

        3

        TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        4

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?