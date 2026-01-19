TOKİ konut teslim tarihi: TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kura çekimlerinin il il devam etmesiyle birlikte hak sahibi olan binlerce vatandaş, konutların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. TOKİ'nin 2026 yılına ilişkin planlaması doğrultusunda anahtar teslim tarihleri, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
“Yüzyılın Projesi” olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesinde gözler anahtar teslim sürecine çevrildi. Kura sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte, hak sahipleri evlerine ne zaman kavuşacaklarını öğrenmek istiyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim ve sahadaki çalışmalar, konutların teslim tarihine ilişkin önemli ipuçları veriyor. İşte ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.