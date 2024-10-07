TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. 151'i konut, 218'i ise iş yeri olan satış iki gün sürecek. Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Alıcılar, TOKİ'nin sunduğu üç ödeme planından kendilerine en uygun olanı seçerek arsa sahibi olabilir. İşte, TOKİ konut ve iş yeri satışına dair tüm detaylar...