TOKİ 47 ilde konut ve iş yeri satışına başlıyor! TOKİ 369 gayrimenkul satışına dair tüm detaylar
TOKİ, 47 ilde iş yeri ve konut olmak üzere 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada alıcıların teminat bedelini ödeyerek satışa katılması, satın alacağı gayrimenkul için de en az yüzde 15 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ 369 gayrimenkul satışı tarihleri ve ödeme planı...
TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. 151'i konut, 218'i ise iş yeri olan satış iki gün sürecek. Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Alıcılar, TOKİ'nin sunduğu üç ödeme planından kendilerine en uygun olanı seçerek arsa sahibi olabilir. İşte, TOKİ konut ve iş yeri satışına dair tüm detaylar...
TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli
TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.
Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.