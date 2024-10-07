Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ konut ve iş yeri satışı: TOKİ 47 ilde 369 satışı tarihi ve yeri, ödeme planı, satış yapılacak iller

        TOKİ 47 ilde konut ve iş yeri satışına başlıyor! TOKİ 369 gayrimenkul satışına dair tüm detaylar

        TOKİ, 47 ilde iş yeri ve konut olmak üzere 369 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada alıcıların teminat bedelini ödeyerek satışa katılması, satın alacağı gayrimenkul için de en az yüzde 15 peşinat vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ 369 gayrimenkul satışı tarihleri ve ödeme planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 08:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satıyor. 151'i konut, 218'i ise iş yeri olan satış iki gün sürecek. Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Alıcılar, TOKİ'nin sunduğu üç ödeme planından kendilerine en uygun olanı seçerek arsa sahibi olabilir. İşte, TOKİ konut ve iş yeri satışına dair tüm detaylar...

        2

        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        TOKİ, şu illerde gayrimenkul satacak;

        Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli

        3

        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, 369 gayrimenkul satışını açık artırma yöntemiyle 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de 218 iş yeri satılacak.

        Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        4

        TOKİ 47 İLDE 369 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

        TOKİ, 369 gayrimenkul satışında alıcılara üç farklı ödeme planı sunuyor;

        - Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

        - Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

        - Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Kamyonla otomobil çarpıştı! Karı-koca öldü
        Kamyonla otomobil çarpıştı! Karı-koca öldü
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Acı veda
        Acı veda
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"