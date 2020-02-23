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HaberlerMerak Edilenler

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura çekilişinin yapılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı. İlk kura ise İzmir Karabağlar projesi için yapılacak. İşte il il 2020 TOKİ konutları kura çekiliş tarihleri

TOKİ

TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusu TOKİ'nin yapacağı 100 bin sosyal konut için başvuran vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde başvurusu toplanan konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. İşte 2020 TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılının ilk TOKİ kura sonuçları isim listesi yarın saat 13.00'te yapılacak İzmir Karabağlar kura çekilişinin ardından belirlenecek.  

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 2020


SIRA NO
İLİ
PROJE ADI		2+1 TİPİ KONUT ADEDİ3+1 TİPİ KONUT ADEDİYAPILMASI PLANLANAN TOPLAM KONUT ADEDİ
KURA TARİHİ
KURA SAATİ
KURA YERİ
1İZMİRİZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)52522575024 Şubat 2020 Pazartesi13:00İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HALKAPINAR KAPALI SPOR SALONU
2İZMİRİZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ7003001.00025 Şubat 2020 Salı11:00SEFERİHİSAR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
3İZMİRİZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ52522575026 Şubat 2020 Çarşamba13:00ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA KAPALI SPOR TESİSLERİ
4İZMİRİZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ56024080027 Şubat 2020 Perşembe11:00KEMALPAŞA İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONU
5MUĞLAMUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35015050028 Şubat 2020 Cuma10:00

MUĞLA MENTEŞE KAPALI SPOR SALONUNDA

6KAYSERİKAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 3851655502 Mart 2020 Pazartesi  
7KAYSERİKAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4902107003 Mart 2020 Salı  
8AKSARAYAKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)2601123724 Mart 2020 Çarşamba  
9KONYAKONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B)12025151.7175 Mart 2020 Perşembe  
10ANKARAANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)16106902.3006 Mart 2020 Cuma  
11BURSABURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ175752509 Mart 2020 Pazartesi  
12BURSABURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ105451509 Mart 2020 Pazartesi  
13SAKARYASAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ31213344510 Mart 2020 Salı  
14KOCAELİKOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ8753751.25011 Mart 2020 Çarşamba  
15KOCAELİKOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ  1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 10504501.50012 Mart 2020 Perşembe  
16KOCAELİKOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.)1757525013 Mart 2020 Cuma  
17İSTANBULİSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)402517255.75016 Mart 2020 Pazartesi  
18İSTANBULİSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ262511253.75018 Mart 2020 Çarşamba  
19İSTANBULİSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ35015050020 Mart 2020 Cuma  
20KARAMANKARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ46119765823 Mart 2020 Pazartesi  
21KONYAKONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ42618360923 Mart 2020 Pazartesi  
22ISPARTAISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)49021070024 Mart 2020 Salı  
23ANTALYAANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1757525025 Mart 2020 Çarşamba  
24ANTALYAANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1757525025 Mart 2020 Çarşamba  
25MERSİNMERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ14006002.00026 Mart 2020 Perşembe  
26ADANAADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ56024080027 Mart 2020 Cuma  
27ADANAADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)56024080027 Mart 2020 Cuma  
28GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ13305701.90030 Mart 2020 Pazartesi  
29GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ  ŞEHİTKAMİL İLÇESİ  KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)15406602.20031 Mart 2020 Salı  
30ŞANLIURFAŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7003001.0001 Nisan 2020 Çarşamba  
31ŞANLIURFAŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4201806001 Nisan 2020 Çarşamba  
32DİYARBAKIRDİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ14006002.0002 Nisan 2020 Perşembe  
33MARDİNMARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3221384603 Nisan 2020 Cuma  
34MARDİNMARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301003 Nisan 2020 Cuma  
35BATMANBATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ129551843 Nisan 2020 Cuma  
36SİİRTSİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ70301006 Nisan 2020 Pazartesi  
37SİİRTSİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ105451506 Nisan 2020 Pazartesi  
38ŞIRNAKŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ70301007 Nisan 2020 Salı  
39HAKKARİHAKKARİ  300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ210903008 Nisan 2020 Çarşamba  
40VANVAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000  TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ210903009 Nisan 2020 Perşembe  
41VANVAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2801204009 Nisan 2020 Perşembe  
42BİTLİSBİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030010 Nisan 2020 Cuma  
43MUŞMUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ28012040010 Nisan 2020 Cuma  
44BİNGÖLBİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2068829413 Nisan 2020 Pazartesi  
45TUNCELİTUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1406020013 Nisan 2020 Pazartesi  
46ELAZIĞELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1054515014 Nisan 2020 Salı  
47ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ49021070014 Nisan 2020 Salı  
48ELAZIĞELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ38516555014 Nisan 2020 Salı  
49MALATYAMALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ30487815 Nisan 2020 Çarşamba  
50MALATYAMALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ703010015 Nisan 2020 Çarşamba  
51MALATYAMALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ57524782216 Nisan 2020 Perşembe  
52ADIYAMANADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ1054515017 Nisan 2020 Cuma  
53ADIYAMANADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ1054515017 Nisan 2020 Cuma  
54GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ35015050020 Nisan 2020 Pazartesi  
55ŞANLIURFAŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ49021070020 Nisan 2020 Pazartesi  
56ISPARTAISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020020 Nisan 2020 Pazartesi  
57KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ24510535021 Nisan 2020 Salı  
58KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 24510535021 Nisan 2020 Salı  
59BURDURBURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ783110921 Nisan 2020 Salı  
60BURDURBURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1757525021 Nisan 2020 Salı  
61KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ24510535022 Nisan 2020 Çarşamba  
62KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ42018060022 Nisan 2020 Çarşamba  
63KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ24510535022 Nisan 2020 Çarşamba  
64ANTALYAANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1757525022 Nisan 2020 Çarşamba  
65MUĞLAMUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 703010022 Nisan 2020 Çarşamba  
66ÇORUMÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1757525024 Nisan 2020 Cuma  
67KASTAMONUKASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ  100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ703010024 Nisan 2020 Cuma  
68MUĞLAMUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ703010024 Nisan 2020 Cuma  
69MUĞLAMUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030024 Nisan 2020 Cuma  
70KASTAMONUKASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 703010027 Nisan 2020 Pazartesi  
71KASTAMONUKASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT  TOPLUKONUT PROJESİ 28012040027 Nisan 2020 Pazartesi  
72AYDINAYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1406020027 Nisan 2020 Pazartesi  
73AYDINAYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1406020027 Nisan 2020 Pazartesi  
74SİNOPSİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ843612028 Nisan 2020 Salı  
75SİNOPSİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1265418028 Nisan 2020 Salı  
76DENİZLİDENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1406020028 Nisan 2020 Salı  
77SAMSUNSAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2109030029 Nisan 2020 Çarşamba  
78SİNOPSİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2109030029 Nisan 2020 Çarşamba  
79DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ31113344429 Nisan 2020 Çarşamba  
80DENİZLİDENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ7003001.00029 Nisan 2020 Çarşamba  
81SAMSUNSAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 66528595030 Nisan 2020 Perşembe  
82SAMSUNSAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 1757525030 Nisan 2020 Perşembe  
83İZMİRİZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1406020030 Nisan 2020 Perşembe  
84GİRESUNGİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4201806004 Mayıs 2020 Pazartesi  
85MANİSAMANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ  400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ40004004 Mayıs 2020 Pazartesi  
86BAYBURTBAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ210903005 Mayıs 2020 Salı  
87GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ175752505 Mayıs 2020 Salı  
88MANİSAMANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ2451053505 Mayıs 2020 Salı  
89TRABZONTRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ3414486 Mayıs 2020 Çarşamba  
90TRABZONTRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ6628946 Mayıs 2020 Çarşamba  
91ÇANAKKALEÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 3501505006 Mayıs 2020 Çarşamba  
92TRABZONTRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3361444807 Mayıs 2020 Perşembe  
93TRABZONTRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3515507 Mayıs 2020 Perşembe  
94EDİRNEEDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ6327907 Mayıs 2020 Perşembe  
95EDİRNEEDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 147632107 Mayıs 2020 Perşembe  
96RİZERİZE MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3501505008 Mayıs 2020 Cuma  
97TRABZONTRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301008 Mayıs 2020 Cuma  
98KIRKLARELİKIRKLARELİ MERKEZ 300/  100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ210903008 Mayıs 2020 Cuma  
99ARTVİNARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030011 Mayıs 2020 Pazartesi  
100RİZERİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020011 Mayıs 2020 Pazartesi  
101TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150  / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1054515011 Mayıs 2020 Pazartesi  
102TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ52522575011 Mayıs 2020 Pazartesi  
103TEKİRDAĞTEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2109030011 Mayıs 2020 Pazartesi  
104ARDAHANARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35015050012 Mayıs 2020 Salı  
105ARDAHANARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ2109030012 Mayıs 2020 Salı  
106KARSKARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 2109030013 Mayıs 2020 Çarşamba  
107KARSKARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020013 Mayıs 2020 Çarşamba  
108KARSKARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ703010013 Mayıs 2020 Çarşamba  
109ANKARAANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ28012040013 Mayıs 2020 Çarşamba  
110ANKARAANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020013 Mayıs 2020 Çarşamba  
111IĞDIRIĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030014 Mayıs 2020 Perşembe  
112AĞRIAĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ35015050015 Mayıs 2020 Cuma  
113ERZURUMERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ703010015 Mayıs 2020 Cuma  
114TUNCELİTUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ35155015 Mayıs 2020 Cuma  
115TUNCELİTUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ35155015 Mayıs 2020 Cuma  
116ERZURUMERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7703301.10018 Mayıs 2020 Pazartesi  
117ERZURUMERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)8113471.15818 Mayıs 2020 Pazartesi  
118ERZİNCANERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1375819520 Mayıs 2020 Çarşamba  
119ERZİNCANERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ53227520 Mayıs 2020 Çarşamba  
120ANKARAANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020020 Mayıs 2020 Çarşamba  
121ANKARAANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ020020020 Mayıs 2020 Çarşamba  
122ERZİNCANERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ 3. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ11012023021 Mayıs 2020 Perşembe  
123SİVASSİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1827826021 Mayıs 2020 Perşembe  
124ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ703010021 Mayıs 2020 Perşembe  
125KARAMANKARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ944814221 Mayıs 2020 Perşembe  
126KONYAKONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1054515021 Mayıs 2020 Perşembe  
127SİVASSİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ51822274022 Mayıs 2020 Cuma  
128KONYAKONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ843612022 Mayıs 2020 Cuma  
129ORDUORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 1154916427 Mayıs 2020 Çarşamba  
130ORDUORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ52227427 Mayıs 2020 Çarşamba  
131ORDUORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ53237627 Mayıs 2020 Çarşamba  
132ORDUORDU AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ60268628 Mayıs 2020 Perşembe  
133TOKATTOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030028 Mayıs 2020 Perşembe  
134AFYONAFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ856615128 Mayıs 2020 Perşembe  
135AFYONAFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 1757525028 Mayıs 2020 Perşembe  
136AMASYAAMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ29512642129 Mayıs 2020 Cuma  
137AMASYAAMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ 3. ETAP 79/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ59207929 Mayıs 2020 Cuma  
138ESKİŞEHİRESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020029 Mayıs 2020 Cuma  
139ESKİŞEHİRESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1406020029 Mayıs 2020 Cuma  
140HATAYHATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ6929981 Haziran 2020 Pazartesi  
141HATAYHATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ60421021 Haziran 2020 Pazartesi  
142AKSARAYAKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ4218601 Haziran 2020 Pazartesi  
143AKSARAYAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301001 Haziran 2020 Pazartesi  
144OSMANİYEOSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3501505002 Haziran 2020 Salı  
145KİLİSKİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ3541525062 Haziran 2020 Salı  
146KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70541242 Haziran 2020 Salı  
147KIRŞEHİRKIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ4902107002 Haziran 2020 Salı  
148GAZİANTEPGAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ2801204003 Haziran 2020 Çarşamba  
149GAZİANTEPGAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ140602003 Haziran 2020 Çarşamba  
150KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301003 Haziran 2020 Çarşamba  
151KIRIKKALEKIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP 220/100000 KONUT PROJESİ136842203 Haziran 2020 Çarşamba  
152AKSARAYAKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ63791424 Haziran 2020 Perşembe  
153AKSARAYAKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ105451504 Haziran 2020 Perşembe  
154NİĞDENİĞDE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ140602004 Haziran 2020 Perşembe  
155KIRIKKALEKIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ210903004 Haziran 2020 Perşembe  
156NEVŞEHİRNEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ105451505 Haziran 2020 Cuma  
157NEVŞEHİRNEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ87371245 Haziran 2020 Cuma  
158NEVŞEHİRNEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ95311265 Haziran 2020 Cuma  
159AKSARAYAKSARAY GÜZELYURT 3. ETAP 156/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ76801565 Haziran 2020 Cuma  
160ÇORUMÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ105451505 Haziran 2020 Cuma  
161ÇORUMÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301005 Haziran 2020 Cuma  
162BOLUBOLU 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ210903008 Haziran 2020 Pazartesi  
163BOLUBOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ70301008 Haziran 2020 Pazartesi  
164KARABÜKKARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE  ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ3501505008 Haziran 2020 Pazartesi  
165BİLECİKBİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2321003329 Haziran 2020 Salı  
166DÜZCEDÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ210903009 Haziran 2020 Salı  
167SAKARYASAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ  396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2771193969 Haziran 2020 Salı  
168ZONGULDAKZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 1406020010 Haziran 2020 Çarşamba  
169ZONGULDAKZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 703010010 Haziran 2020 Çarşamba  
170BURSABURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ56248010 Haziran 2020 Çarşamba  
171BİLECİKBİLECİK İLİ  GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ1086016810 Haziran 2020 Çarşamba  
172BARTINBARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1054515011 Haziran 2020 Perşembe  
173BARTINBARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ1054515011 Haziran 2020 Perşembe  
174BALIKESİRBALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1054515011 Haziran 2020 Perşembe  
175ÇANKIRIÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ984214012 Haziran 2020 Cuma  
176ÇANKIRIÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ39617056612 Haziran 2020 Cuma  
177KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1757525012 Haziran 2020 Cuma  
178KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ55247912 Haziran 2020 Cuma  
179AFYONAFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 46489415 Haziran 2020 Pazartesi  
180AFYONAFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1757525015 Haziran 2020 Pazartesi  
181KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1124816015 Haziran 2020 Pazartesi  
182AFYONAFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ1586722516 Haziran 2020 Salı  
183AFYONAFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ33614448016 Haziran 2020 Salı  
184AFYONAFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ24510535016 Haziran 2020 Salı  
185AFYONAFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020016 Haziran 2020 Salı  
186DENİZLİDENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ1054515016 Haziran 2020 Salı  
187KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ31613545117 Haziran 2020 Çarşamba  
188KÜTAHYAKÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1757525017 Haziran 2020 Çarşamba  
189DENİZLİDENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ30813244017 Haziran 2020 Çarşamba  
190MANİSAMANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ2109030018 Haziran 2020 Perşembe  
191UŞAKUŞAK MERKEZ 700 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ49021070018 Haziran 2020 Perşembe  
192BURDURBURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1697224118 Haziran 2020 Perşembe  
193MANİSAMANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ53227519 Haziran 2020 Cuma  
194MANİSAMANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ883712519 Haziran 2020 Cuma  
195MANİSAMANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ1054515019 Haziran 2020 Cuma  
196DENİZLİDENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ 118 / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ833511819 Haziran 2020 Cuma  
197BALIKESİRBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ  DİNKÇİLER 750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ 52522575022 Haziran 2020 Pazartesi  
198BALIKESİRBALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ16106902.30022 Haziran 2020 Pazartesi  
199KAYSERİKAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1616923022 Haziran 2020 Pazartesi  
200BALIKESİRBALIKESİR İLİ  SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ1406020023 Haziran 2020 Salı  
201BALIKESİRBALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 703010023 Haziran 2020 Salı  
202BURSABURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ28012040024 Haziran 2020 Çarşamba  
203BURSABURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 48620869424 Haziran 2020 Çarşamba  
204ANKARAANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ35015050024 Haziran 2020 Çarşamba  
205ANKARAANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020024 Haziran 2020 Çarşamba  
206BURSABURSA İLİ  YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  1406020025 Haziran 2020 Perşembe  
207BURSABURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)56024080025 Haziran 2020 Perşembe  
208BURSABURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 35015050026 Haziran 2020 Cuma  
209YALOVAYALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ2109030026 Haziran 2020 Cuma  
210ESKİŞEHİRESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ17157352.45026 Haziran 2020 Cuma  
211KONYAKONYA ALTINEKİN 2. ETAP 204/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1436120429 Haziran 2020 Pazartesi  
212KONYAKONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020029 Haziran 2020 Pazartesi  
213ISPARTAISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ703010029 Haziran 2020 Pazartesi  
214ISPARTAISPARTA SÜTÇÜLER 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ1406020029 Haziran 2020 Pazartesi  
215KONYAKONYA EREĞLİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030030 Haziran 2020 Salı  
216KONYAKONYA BEYŞEHİR HUĞLU 2. ETAP 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ703010030 Haziran 2020 Salı  
217KONYAKONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ2109030030 Haziran 2020 Salı  
218KONYAKONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZÜMLÜ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ703010030 Haziran 2020 Salı  
219YOZGATYOZGAT ÇANDIR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ703010030 Haziran 2020 Salı  
220YOZGATYOZGAT SARAYKENT 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 1406020030 Haziran 2020 Salı  
221AKSARAYAKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ8436120BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
222ANTALYAANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ10545150BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
223AYDINAYDIN ÇİNE305282BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
224BATMANBATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
225BATMANBATMAN İLİ SASON İLÇESİ 116/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 8234116BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
226BİNGÖLBİNGÖL YEDİSU 106/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 7036106BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
227BURSABURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ8838126BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
228ÇANKIRIÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ662894BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
229ÇANKIRIÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ14060200BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
230DENİZLİDENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ21090300BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
231DENİZLİDENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 88  / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ622688BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
232DENİZLİDENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 210 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ14763210BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
233ERZURUMERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ4696142BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
234ESKİŞEHİRESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ351550BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
235ESKİŞEHİRESKİŞEHİR İNÖNÜ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
236ESKİŞEHİRESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
237ESKİŞEHİRESKİŞEHİR SARICAKAYA 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
238GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANE ARZULARKABAKÖY 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ351550BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
239HATAYHATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ560240800BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
240KAYSERİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ GAZETECİLER CEMİYETİ 386/100000 KONUT KONUT TALEBİ270116386BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
241KAYSERİKAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 3. ETAP 434/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ304130434BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
242KAYSERİKAYSERİ VALİLİĞİ-OTOSANATKARLARI 4. ETAP 300/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ (H.B)21090300BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
243KIRKLARELİKIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇESİ 200 / 100000 SOSYAL KONUT PROJESİ14060200BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
244KİLİSKİLİS POLATELİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ662894BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
245KONYAKONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ14060200BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
246MANİSAMANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
247MARDİNMARDİN İLİ YEŞİLLİ İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ21090300BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
248MARDİNMARDİN SAVUR1400140BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
249NİĞDENİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ 3. ETAP 100/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
250SAKARYASAKARYA ADAPAZARI ALANDÜZÜ 159/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ11148159BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
251SİİRTSİİRT İLİ ERUH İLÇESİ 150/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ10545150BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
252ŞANLIURFAŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ350150500BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
253ŞANLIURFAŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ350150500BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
254ŞIRNAKŞIRNAK BETTÜŞŞEBAP 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ351550BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
255ŞIRNAKŞIRNAK ÇALIŞKAN 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25025BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
256ŞIRNAKŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ351550BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
257ŞIRNAKŞIRNAK KARALAR 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ351550BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
258ŞIRNAKŞIRNAK UZUNGEÇİT 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ25025BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
259VANVAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ 200/100000 KONUT PROJESİ14060200BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
260VANVAN İLİ ÇATAK İLÇESİ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
261YOZGATYOZGAT DOĞANKENT781694BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
262YOZGATYOZGAT İLİ BOĞAZLAYAN İLÇESİ OVAKENT 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ7030100BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR. 
 

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

 

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