TOKİ kura tarihleri takvimi 15-18 Ocak 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 18 ilin kurası çekildi ve toplam 55 bin 970 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında bu hafta 5 şehirde daha kura heyecanı yaşanacak. 15-18 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İşte, 15-18 Ocak 2026 il il kura tarihleri ve saatleri!
Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimleri devam ediyor. Dün Bayburt’ta yapılan kura töreniyle birlikte 18 ilin kurası çekildi. Toplam 55 bin 970 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte ‘’Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak?’’ sorusu gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen 14-18 Ocak 2026 kura takvimini paylaştı. İşte 15-18 Ocak 2026 il il kura tarihleri ve saatleri hakkında detaylar…
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDIYOR
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane ve Bayburt’ta toplam 55 bin 970 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirlemek için bu hafta kura çekilişi yapılacak illeri açıkladı.
15-18 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Erzurum, Malatya, Artvin, Rize ve Erzincan kura tarihleri belli oldu.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşışan kura takvimine göre;
15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42,
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece 13-18 Ocak haftasında toplam 19 bin 386 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ
15 Ocak 2026 Perşembe
Artvin: 1020 konut
Saat: 13:00
Yer: Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu
Rize: 2042 konut
Saat: 14:00
Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi
17 Ocak 2026 Cumartesi
Erzurum: 4905 konut
Saat: 11:00
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu
Malatya: 9659 konut
Saat: 11:00
Yer: Kemal Sunal Konferans Salonu
18 Ocak 2026 Pazar
Erzincan: 1760 konut
Saat: 11:00
Yer: Müftülük Konferans Salonu
Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.