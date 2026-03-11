81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlanmak üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen projede bugüne kadar 79 ilin kurası çekildi. Şimdi sırada Çorum ve İstanbul var. Proje kapsamında Çorum’da 2867, İstanbul’da 100.000 konutun inşa edileceği projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura takvimi için Bakanlık açıklamalarına odaklanmış durumda. Peki, Çorum ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?