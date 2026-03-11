Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA TAKVİMİ 2 İL İÇİN BEKLENİYOR! Çorum ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ kura takvimi 2 il için bekleniyor! Çorum ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık takvimler doğrultusunda il il gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan çekilişlerle tam 79 ilde 403 bin 632 konutun hak sahipleri belirlendi. Geriye ise sadece Çorum ve İstanbul kaldı. TOKİ kura takvimi 2 il için belirlenecek. Proje kapsamında Çorum'da 2 bin 867, İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Peki, Çorum ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 11:56
        1

        81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlanmak üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen projede bugüne kadar 79 ilin kurası çekildi. Şimdi sırada Çorum ve İstanbul var. Proje kapsamında Çorum’da 2867, İstanbul’da 100.000 konutun inşa edileceği projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ kura takvimi için Bakanlık açıklamalarına odaklanmış durumda. Peki, Çorum ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        2

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE BUGÜNE KADAR 79 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 10 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 9 Mart Pazartesi günü Muğla'da 6 bin 417 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

        29 Aralık 2025-9 Mart 2026 tarihleri arasında; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura çekimleri tamamlandı.

        Böylece 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

        3

        ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekim takvimini haftalık olarak sosyal medya hesabından paylaşıyor.

        Ancak Çorum ve İstanbul için TOKİ kura takvimi henüz açıklanmadı.

        4

        ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri ve saatleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.

        5

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
