Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ kura takvimi 9-15 Şubat 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 6 haftada 50 ilin kurası çekildi ve toplam 177 bin konutun hak sahibi belirlendi. Şimdi gözler yeni haftanın TOKİ kura takvimine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 7 şehirde kura çekimi yapılacağını açıkladı. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 9-15 Şubat 2026 il il TOKİ kura tarihleri, saatleri ve sonuç sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 12:31 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliği belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurası çekilecek illeri haftalık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. TOKİ kura sonuçları da yayımlanan takvim doğrultusunda il il açıklanıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi belli oldu. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam 7 şehirde kura heyecanı yaşanacak. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 9-15 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.

        2

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE BUGÜNE KADAR 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 7 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale’de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.

        29 Aralık 2025-8 Şubat 2026 tarihleri arasında; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale ’da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

        3

        YENİ HAFTADA 7 İLDE 25 BİN 985 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

        4

        BAKAN KURUM: TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 9-15 Şubat 2026 haftasının kura çekim takvimini paylaştı.

        Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘’Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz!

        Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor!

        50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik.

        Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız.

        Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız! Ev Sahibi Türkiye’’ ifadelerini kullandı.

        5

        9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir kura tarihleri belli oldu.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvimine göre;

        9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858 ve Kütahya’da 3 bin 592,

        10 Şubat Salı Bilecik’te 1419,

        11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753,

        12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950,

        13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865 ve Balıkesir’de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.

        15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.

        6

        İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ

        YOZGAT

        Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Yozgat Valiliği Konferans Salonu

        KÜTAHYA

        Tarih: 9 Şubat 2026 Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Hezar Dinari Kültür Merkezi

        7

        BİLECİK

        Tarih: 10 Şubat 2026 Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

        8

        ÇANKIRI

        Tarih: 11 Şubat 2026 Çarşamba

        Saat: 11:00

        Yer: Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu

        9

        BOLU

        Tarih: 12 Şubat 2026 Perşembe

        Saat: 11:00

        Yer: Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu

        10

        TEKİRDAĞ

        Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        BALIKESİR

        Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        11

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

        Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        12

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        14

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı