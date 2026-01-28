TOKİ kura takvimi açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yeni haftanın 2026 TOKİ kura takvimi açıklandı. 500 bin sosyal konut projesi ile birlikte 1+1 ve 2+1 evler sahiplerini buluyor. Kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Ev sahibi olabilmek adına başvurularını tamamlayanlar Ankara, İzmir, İstanbul kurasını heyecanla bekliyor. Peki, 2026 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, güncel ve yeni TOKİ kura takvimi 2026
TOKİ kura takvimi belli oldu. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam ediyor. Bugün kura sırası Sinop ilimizde. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre açıklanıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi belli oldu mu? İşte, TOKİ kura çekimi takvimi
TOKİ KURA TAKVİMİ 2026
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:
28 Ocak Çarşamba Sinop,
29 Ocak Perşembe Niğde,
30 Ocak Cuma Ordu ve Aksaray'da,
31 Ocak Cumartesi Bartın'da konut için kura çekimi yapılacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TOKİ'nin yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimlerinde dört hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan süreçte, 25 Ocak 2026 itibarıyla 32 ilde toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlendi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.