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TOKİ kura tarihleri: İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi takvimi

TOKİ kura çekimleri il il kademeli olarak devam ediyor. Gözler TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kura çekimi tarihlerine çevrildi. TOKİ kura tarihleri takvimi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte TOKİ sosyal konut projesinde kura takvimi...

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  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ sosyal konut projesinde başvurular 31 Ekim tarihinde sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. TOKİ 3. etap kura çekimleri 1 Aralık itibarıyla başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri ile ilgili detaylar...
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURALARINDA YENİ ETAP BAŞLIYOR!

    Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.

    28 Kasım'a kadar süren ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekildi.
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 23 ilde 50 bin 302 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacak üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ GERİDE KALDI!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

    TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA
  • TOKİ kura tarihleri: 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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