TOKİ kura takvimi ile tarihler güncellendi. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konut hak sahibini bulacak, kuralar ise Mart 2023'te sona erecek. İlk 6 etapta 64 ilde toplamda 164 bin 666 konutun hak sahibi kuralarla açıklanırken 7. Etap tarihleri 8 Şubat 2023 tarihine kadar açıklandı. İşte TOKİ kura Ocak 2023 tarihleri takvimi...