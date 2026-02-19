Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI TIKLA SORGULA EKRANI 2026: 8190 konut sahibini buldu! Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama 2026: Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 18 Şubat Çarşamba günü Mersin projeleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Mersin'de inşa edilecek 8 bin 190 konut sahibini buldu. TOKİ Mersin kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 07:45 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:45
        Yüzyılın Konut Projesi'nde 18 Şubat Çarşamba günü kurası çekilen illerden biri Mersin oldu. Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde inşa edilecek 8 bin 190 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Mersin TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Mersin kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

        Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter hurunda Mersin Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Mersin TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Mersin kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        MERSİN’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Mersin’in Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde toplam 8 bin 190 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000

        Aydıncık 40

        Erdemli 500

        Gülnar 100

        Mut 750

        Silifke 800

        Tarsus 1000

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
