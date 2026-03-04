Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar, kaç TL?

        TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, peşinat ödemesi ne zaman yatacak?

        Yüzyılın Konut Projesi TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekiminde sona gelindi. Noter huzurunda canlı yayında açıklanan TOKİ kura sonuçları, bakanlık tarafından duyurulan takvim doğrultusunda il il açıklanıyor. Kura sonuçlarının ardından TOKİ ödeme planı, hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. TOKİ ödeme planında artış oranı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, peşinat ödemesi ne zaman yatacak? İşte 2026 TOKİ ödeme şartları...

        Giriş: 04.03.2026 - 20:47
        TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinde heyecan kura çekimi ile sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1+1, 2+1 konutları yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye genelinde başlatılan sosyal konut projesi, uygun ödeme şartları ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, ödemeler ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar? İşte TOKİ ödeme planı...

        2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

