        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ ödemeleri ve peşinatlar nasıl olacak, taksit tutarı ne kadar?

        İl il devam eden TOKİ sosyal konut projesinde ödeme planı gündemde yer alan konulardan biri oluyor. "Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. 1+1 ve 2+1 evler için konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar taksit, peşinat ve ödeme planına dair detayları araştırıyor. Peki TOKİ ödeme planı nasıl? 2026 TOKİ ödemeleri ve peşinatlar nasıl olacak, taksit tutarı ne kadar?

        Giriş: 27.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:02
        TOKİ peşinat miktarı ve aylık taksit ödeme tutarı, başvurusunu tamamlayıp kura çekimine odaklanan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. TOKİ evleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile 81 ilde dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda ev sahibi olacak. İşte, TOKİ ödeme planı ile ilgili detaylar

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        YENİ HAFTANIN TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Yeni haftanın takvimi şöyle;

        27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,

        28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,

        29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,

        30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,

        31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

