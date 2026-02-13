Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?

        TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sonuçları Türkiye genelinde il il açıklanmaya devam ediyor. Kura takvimi doğrultusunda açıklanan kura sonuçlarının ardından 1+1 ve 2+1 konutların hak sahipleri isim listesi ile duyuruluyor. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelenen TOKİ projesinde ödeme planı, taksit miktar, vadesi ve peşinat tutarı belli oldu. TOKİ ödeme planına göre daireler yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar? İşte 2026 TOKİ ödeme şartları...

        Giriş: 13.02.2026 - 19:38 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:38
        TOKİ projesinde başvurularının tamamlanmasının ardından süreç kura çekimi ile sürüyor. 81 ilde başlatılan TOKİ projesi ile dar gelirli aileler uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. TOKİ ödeme planına göre taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 TL'den başlayacak. Kura sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, TOKİ peşinat tutarı ve taksit ödemelerinin başlayacağı tarih hak sahiplerinin gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar, ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...

        2026 TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade olarak açıklandı

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

        TOKİ konut projesinde peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ sosyal konut projesinde ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
