TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde heyecan İstanbul kurası ile sona erdi. TOKİ İstanbul sosyal konut projesinde hak sahipleri için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Taksit ödemeleri yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncelleniyor. Hak sahibi olan vatandaşlar öncelikle belirlenen banka şubelerinde konut satış sözleşmesini imzalayacak. Peşinat ödemesi sözleşme sırasında peşin olarak yatırılacak. İlk taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay itibarıyla başlayacak. Peki, TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ne kadar olacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte TOKİ ödeme şartları...