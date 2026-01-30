Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 3 bin 334 sosyal konut TOKİ Ordu kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Ordu kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Ordu 3 bin 334 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ordu projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 3 bin 334 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Ordu kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Ordu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Merkez (Altınordu), Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye ilçelerinde toplam 3 bin 334 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Ordu kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Ordu kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Ordu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saat 11.00’de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ordu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ordu kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ORDU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ordu’nun Merkez (Altınordu), Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye ilçelerinde toplam 3 bin 334 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Altınordu) 1500

        Aybastı 76

        Çamaş 39

        Çatalpınar 77

        Çaybaşı 31

        Fatsa 750

        Gölköy 100

        Gülyalı 50

        Gürgentepe 52

        Kabadüz 79

        Korgan 80

        Ünye 500

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
