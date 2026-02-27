Canlı
        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 990 konut sahiplerini buldu! Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Osmaniye kura sonuçları sorgulama 2026: Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Osmaniye projelerinin kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 990 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 27 Şubat 2026 TOKİ Osmaniye kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 15:34
        1

        TOKİ, 27 Şubat 2026 Cuma günü Osmaniye projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 2 bin 990 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Osmaniye kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 27 Şubat 2026 Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile 2 bin 990 konut sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Osmaniye kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Osmaniye kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        OSMANİYE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Osmaniye’nin Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplam 2 bin 990 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1300

        Bahçe 120

        Düziçi 500

        Hasanbeyli 220

        Kadirli 700

        Sumbas 50

        Toprakkale 100

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        7

        TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

        TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        8

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
