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TOKİ para iadesi: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?

İstanbul TOKİ kuraları ile hak sahipleri belirlenmeye devam ederken listede yer almayan kişiler tarafından TOKİ para iadesi işlemleri gündemdeki yerini aldı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler TOKİ konut projesi kapsamında 500 TL başvuru ücreti yatırmıştı. İşte TOKİ 500 TL para iadesi detayları...

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  • TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    TOKİ sosyal konut projeleri ile kura çekilişleri sürüyor. TOKİ İstanbul Tuzla ile başlayan çekilişler farklı semtlerde devam ederken 2022 yılında 500 TL karşılığında katılabilen çekilişlerde hak kazanamayanların ücretleri geri veriliyor. Peki, TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? İşte detaylar...
  • TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

    TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.
  • TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

    TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

    TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.
  • TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?

    KURADA ADI ÇIKMAYAN KİŞİLER

    TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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