TOKİ PARA İADESİ 2023 NASIL ALINIR?

TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. 81 ilde yürütülen projelerde çekilişler devam ederken hak sahibi olamayanlar para iadelerini almak için harekete geçti. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.