TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelenen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut için kura heyecanı devam ediyor. 1+1 ve 2+1 inşa edilecek konutlar belirlenen takvim doğrutusunda 81 ilde uygun ödeme koşulları ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura çekimine göre asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar başvuru ücretinin iadesini alabiliyor. Peki, "TOKİ para iadesi yattı mı, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl, nereden alınır?" İşte detaylar...