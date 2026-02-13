TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?
TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından, kura sonuçları isim listesi il il açıklanmaya başladı. Bu kapsamda kura sonuçları olumsuz olarak sonuçlanan vatandaşlar, 5 bin TL başvuru ücretinin iade edileceği tarihi mercek altına aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) takvimi doğrultusunda gerçekleşen kura çekimi canlı yayında noter huzurunda açıklanıyor. Peki, "TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?" İşte TOKİ başvuru ücretlerinin yatacağı tarihi...
TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelenen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut için kura heyecanı devam ediyor. 1+1 ve 2+1 inşa edilecek konutlar belirlenen takvim doğrutusunda 81 ilde uygun ödeme koşulları ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura çekimine göre asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar başvuru ücretinin iadesini alabiliyor. Peki, "TOKİ para iadesi yattı mı, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl, nereden alınır?" İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.