Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TOKİ para iadesi yattı mı, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl, nereden alınır?

        TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?

        TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından, kura sonuçları isim listesi il il açıklanmaya başladı. Bu kapsamda kura sonuçları olumsuz olarak sonuçlanan vatandaşlar, 5 bin TL başvuru ücretinin iade edileceği tarihi mercek altına aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) takvimi doğrultusunda gerçekleşen kura çekimi canlı yayında noter huzurunda açıklanıyor. Peki, "TOKİ para iadesi ne zaman yatacak, 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınır?" İşte TOKİ başvuru ücretlerinin yatacağı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 23:04 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelenen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin konut için kura heyecanı devam ediyor. 1+1 ve 2+1 inşa edilecek konutlar belirlenen takvim doğrutusunda 81 ilde uygun ödeme koşulları ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura çekimine göre asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar başvuru ücretinin iadesini alabiliyor. Peki, "TOKİ para iadesi yattı mı, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl, nereden alınır?" İşte detaylar...

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

        Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.

        3

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

        TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"