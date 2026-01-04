TOKİ Siirt kura çekimine katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Siirt konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te toplam 1627 konut inşa edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?'' soruları yanıt buldu. TOKİ Siirt kura çekimi tarihi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi de yayımlandı. Peki TOKİ Siirt konut kura çekimine kimler katılacak? İşte, 2026 TOKİ Siirt konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipliğini belirleme kurası il il gerçekleştiriliyor. Açıklanan takvime göre, Siirt kura çekimi bu hafta içinde yapılacak. Kura öncesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler açıklandı. Böylece Siirt’in Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde inşa edilecek toplam 1627 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, TOKİ Siirt kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2026 TOKİ Siirt konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Siirt kura çekimi, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, saat 14.00'te başlayacak.
SİİRT’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Siirt’in Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde toplam 1627 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1000
Baykan 140
Eruh 47
Kurtalan 100
Pervari 160
Tillo 80
Şirvan 100
TOKİ SİİRT KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Siirt’te konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ SİİRT KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ SİİRT KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Siirt’in Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ SİİRT KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ SİİRT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Siirt kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.