TOKİ Sivas kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Sivas 3 bin 904 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Sivas'a geldi. Şehirde inşa edilecek toplam 3 bin 904 konut için hak sahipliği belirleme kurası 23 Ocak Cuma bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Sivas kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Sivas 3 bin 904 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Sivas kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Sivas’ta kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Sivas kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Sivas 3 bin 904 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 23 Ocak 2026 Sivas TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.00'te başlayacak çekiliş, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Sivas kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Sivas kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
SİVAS’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Sivas’ın Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde toplam 3 bin 904 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 2500
Altınyayla 100
Divriği 110
Doğanşar 100
Gemerek 48
Gemerek Çepni 50
Gemerek Sızır 63
Gürün Şuğul 150
İmranlı 94
Kangal Alacahan Köyü 63
Koyulhisar Yukarıkale 50
Suşehri 200
Şarkışla Cemel 63
Ulaş 94
Yıldızeli 100
Zara 119
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.