TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Sivas 3 bin 904 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde Sivas projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 3 bin 904 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Sivas kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Sivas kura çekimi 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde toplam 3 bin 904 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Sivas kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Sivas kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Saat 14.00'te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Sivas kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Sivas kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
SİVAS’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Sivas’ın Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde toplam 3 bin 904 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 2500
Altınyayla 100
Divriği 110
Doğanşar 100
Gemerek 48
Gemerek Çepni 50
Gemerek Sızır 63
Gürün Şuğul 150
İmranlı 94
Kangal Alacahan Köyü 63
Koyulhisar Yukarıkale 50
Suşehri 200
Şarkışla Cemel 63
Ulaş 94
Yıldızeli 100
Zara 119
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.