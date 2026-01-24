Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 3 bin 904 konut TOKİ Sivas kura sonuçları asil/yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Sivas 3 bin 904 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Sivas projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 3 bin 904 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 23 Ocak 2026 TOKİ Sivas kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 07:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ Sivas kura çekimi 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde toplam 3 bin 904 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Sivas kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Sivas kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saat 14.00'te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Sivas kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Sivas kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        SİVAS’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Sivas’ın Merkez, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gürün, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde toplam 3 bin 904 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 2500

        Altınyayla 100

        Divriği 110

        Doğanşar 100

        Gemerek 48

        Gemerek Çepni 50

        Gemerek Sızır 63

        Gürün Şuğul 150

        İmranlı 94

        Kangal Alacahan Köyü 63

        Koyulhisar Yukarıkale 50

        Suşehri 200

        Şarkışla Cemel 63

        Ulaş 94

        Yıldızeli 100

        Zara 119

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası