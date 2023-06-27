TOKİ 28 ilde 503 arsanın satışını yapacağını duyurdu. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan 503 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamanın ardından "TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 TOKİ 28 ilde 503 arsa satışı detayları...