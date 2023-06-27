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TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! 503 arsa satışı nasıl olacak?

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 28 ilde 503 arsayı satışa çıkartıyor. Açık artırma usülü ile gerçekleştirilecek olan TOKİ arsa satış müzayedesi 28 ilin merkezlerinde yapılacak. Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsanın satışı gerçekleştirilecek. İşte 2023 TOKİ arsa satışı hakkında merak edilenler...

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  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    TOKİ 28 ilde 503 arsanın satışını yapacağını duyurdu. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan 503 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamanın ardından "TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 TOKİ 28 ilde 503 arsa satışı detayları...
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    TOKİ 503 ARSAYI SATIŞA ÇIKARTIYOR

     

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 28 ildeki 503 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    ARSALAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK!

    Muhammen bedeli 11 milyar 270 milyon 290 bin 792 lira olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van'da bulunan yaklaşık 2 milyon 879 bin 106 metrekare büyüklüğündeki 503 arsa açık artırmayla satılacak.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık artırma, 18 Temmuz Salı ve 19 Temmuz Çarşamba 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    İNTERNET ÜZERİNDEN DE TEKLİF VERİLEBİLECEK

    Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    KDV'DEN MUAF YÜZDE 35 PEŞİNAT, 48 AY VADE

    Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

    Satışa sunulacak arsalar arasında Adana'da konut, Ankara'da konut, ticaret, özel sağlık tesis alanı, Antalya'da konut, ticaret ve yol alanları, İzmir'de turizm, sosyal tesis, günübirlik turizm tesis ve konut, İstanbul'da konut, konut dışı kentsel çalışma alanları ve özel sağlık tesis alanları yer alıyor.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    Ayrıca Konya'da küçük sanayi tesis alanları ile et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Kocaeli'nde sanayi depolama, Mersin'de plansız arsalar ile Tekirdağ'da konut alanları da satışa sunulacak.
  • TOKİ SON DAKİKA 2023 | TOKİ 28 ilde arsa satışlarına başlıyor! TOKİ 503 arsa satışı nasıl olacak?

    TOKİ İLETİŞİM NUMARALARI

    Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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