2022 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: ''Biz TOKİ'yle birlikte yakın zamanda sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bu sene de Haziran veya Temmuz ayında TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

TOKİ başvuru tarihi için henüz net bir açıklama yapılmazken, TOKİ'ye başvuru yapacak olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyor.