TOKİ sosyal konut projesinde son durum: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Yatay ve yerel mimari anlayışla inşa edilecek konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle hayata geçirilecek. Tüm projelerde yenilenebilir enerji sistemleri de aktif olarak kullanılacak. Bu dev proje, sürdürülebilir ve iklim dostu yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için valiliklere gönderilen genelgenin ardından henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.