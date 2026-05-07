        TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ 2026: TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? Ne kadar peşinat ödenecek?

        2026 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri için önemli bir eşik aşıldı. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 500 bin vatandaşın hak sahibi olarak belirlendiği kura süreci, 25-27 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen çekilişlerle sona erdi. Sürecin tamamlanmasının ardından hak kazanan vatandaşlar şimdi, TOKİ ile yapılacak sözleşmelerin ne zaman imzalanacağını merakla bekliyor. Peki TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 15:16 Güncelleme:
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olarak hayata geçirilen TOKİ projesinde kura sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sözleşme aşamasına çevrildi. 81 ilde yüz binlerce hak sahibinin belirlenmesiyle birlikte, vatandaşlar “TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.

        TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

        TOKİ sözleşme imza tarihleriyle ilgili resmi bir takvim henüz paylaşılmış değil. Konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, sürece ilişkin detayları TOKİ’nin ilerleyen günlerde duyuracağı program doğrultusunda takip edecek.

        Öte yandan önceki uygulamalara bakıldığında, sözleşme imzalama işlemlerinin kura sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle 1 ila 3 ay içerisinde başladığı ve anlaşmalı bankalar üzerinden tamamlandığı görülüyor.

        TOKİ SÖZLEŞMESİ SONRASI NE KADAR PEŞİNAT ÖDENECEK?

        Sözleşme sürecinde, konut bedelinin yüzde 10’luk kısmı peşin olarak tahsil edilecek. Geriye kalan borç ise 240 aya kadar vadelendirilerek ödenebilecek. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

        BAKAN MURAT KURUM'DAN TOKİ SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAMASI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da kura çekimi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kurum, noter onayının ardından hak sahipleri listesinin TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

        “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilk etabın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kurum, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
