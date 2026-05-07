TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ 2026: TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? Ne kadar peşinat ödenecek?

BAKAN MURAT KURUM'DAN TOKİ SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da kura çekimi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kurum, noter onayının ardından hak sahipleri listesinin TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ilk etabın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kurum, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."