        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Tokat 3392 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Tokat kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tokat 3 bin 392 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan takvime göre sıra Tokat'a geldi. Şehirde inşa edilecek 3 bin 392 konut için hak sahipliği belirleme kurası 21 Ocak Çarşamba bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ Tokat kura çekimi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Tokat kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 21 Ocak 2026 TOKİ Tokat kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:55
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Tokat’ta kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Tokat kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Tokat kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Tokat kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Tokat kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 13.00'te başlayacak çekiliş, 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Tokat kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Tokat kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TOKAT’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Tokat’ın Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde toplam 3 bin 392 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1130

        Almus 140

        Artova 100

        Başçiftlik 100

        Erbaa 600

        Erbaa Tanoba 47

        Niksar 250

        Pazar 75

        Reşadiye 250

        Sulusaray 100

        Turhal 300

        Yeşilyurt 100

        Zile 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

        8

        GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
