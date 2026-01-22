Habertürk
        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 3 bin 392 sosyal konut TOKİ Tokat kura sonucu asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Tokat kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Tokat 3 bin 392 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tokat için kura çekimi 21 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Şehirde inşa edilecek 3 bin 392 sosyal konutun hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 21 Ocak 2026 TOKİ Tokat kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 07:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ Tokat kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 21 Ocak'ta gerçekleştirildi. Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 392 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Tokat kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Tokat kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Tokat kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 13.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Tokat kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Tokat kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TOKAT’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Tokat’ın Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde toplam 3 bin 392 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1130

        Almus 140

        Artova 100

        Başçiftlik 100

        Erbaa 600

        Erbaa Tanoba 47

        Niksar 250

        Pazar 75

        Reşadiye 250

        Sulusaray 100

        Turhal 300

        Yeşilyurt 100

        Zile 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

        8

        GRUPLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

        Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
