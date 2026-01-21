Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2026: TOKİ Trabzon kurası ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? 3734 konut TOKİ Trabzon kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Trabzon kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre bugün Tokat ve Trabzon illeri için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Trabzon'da inşa edilecek toplam 3 bin 734 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Trabzon kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte 21 Ocak 2026 TOKİ Trabzon kura çekimi canlı izle ekranı.

        Giriş: 21.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:48
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Bugün Tokat ve Trabzon illeri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Trabzon kurası ile Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 734 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Trabzon kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Trabzon kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Trabzon kura çekimi canlı izle ekranı…

        2

        TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Trabzon kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Trabzon kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Trabzon kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TRABZON’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Trabzon’un Merkez (Ortahisar), Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of (Darılı/Pınaraltı Mah.), Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde toplam 3 bin 734 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Ortahisar) 2000

        Akçaabat 500

        Araklı 130

        Arsin 50

        Beşikdüzü 50

        Dernekpazarı 32

        Düzköy 79

        Köprübaşı 24

        Maçka 150

        Of Darılı/Pınaraltı Mah. 50

        Sürmene 50

        Şalpazarı 100

        Tonya 69

        Vakfıkebir 150

        Yomra 300

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
