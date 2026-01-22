TOKİ Trabzon kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Trabzon 3 bin 734 konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon için kura çekimi yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Trabzon'da inşa edilecek 3 bin 754 konutun hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Trabzon kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 21 Ocak 2026 TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Trabzon kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter hurunda K.T.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.
TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Trabzon kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Trabzon kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TRABZON’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Trabzon’un Merkez (Ortahisar), Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of (Darılı/Pınaraltı Mah.), Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde toplam 3 bin 734 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Ortahisar) 2000
Akçaabat 500
Araklı 130
Arsin 50
Beşikdüzü 50
Dernekpazarı 32
Düzköy 79
Köprübaşı 24
Maçka 150
Of Darılı/Pınaraltı Mah. 50
Sürmene 50
Şalpazarı 100
Tonya 69
Vakfıkebir 150
Yomra 300
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.