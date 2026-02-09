TOKİ Yozgat kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Yozgat 2 bin 858 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Bugün Yozgat'ta TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Yozgat kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde Yozgat etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 9 Şubat Pazartesi günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 2 bin 858 konutun asil ve yedek hak sahipleri belli oldu. TOKİ Yozgat kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Yozgat kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda yapıldı.
Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Yozgat kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Yozgat kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
YOZGAT’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Yozgat’ın Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde toplam 2 bin 858 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 630
Akdağmadeni 200
Akdağmadeni Belekçehan 63
Akdağmadeni Oluközü 50
Aydıncık 47
Boğazlıyan 200
Boğazlıyan Sırçalı 60
Boğazlıyan Uzunlu 63
Boğazlıyan Yamaçlı 63 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.)
Çandır 70
Çayıralan 94
Çekerek 120
Çekerek Özükavak 47 (Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.)
Kadışehri 100
Saraykent ve Ozan 100
Sarıkaya 110
Sarıkaya Karayakup 47
Sorgun 300
Sorgun Çiğdemli 94
Sorgun Yeniyer 50
Şefaatli 100
Yenifakılı 60
Yerköy 190
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.