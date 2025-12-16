TOKİ 37 ilde 252 arsayı satışa sunuyor! TOKİ 252 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde?
TOKİ, 37 ilde toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar açık artırma yöntemiyle peşin ya da vadeli olarak satılacak. Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılırken aynı anda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Peki TOKİ 252 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde? İşte TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı hakkında ayrıntılar
TOKİ, 37 farklı ildeki 252 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek ihalede alıcılar arsaları peşin ya da vadeli olarak satın alabilecek. Ödemeyi peşin yapmak isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor. Peki TOKİ 252 arsa satışı nerede, ne zaman yapılacak? İşte TOKİ arsa satışına dair tüm detaylar
TOKİ 37 İLDE 252 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, 37 ilde toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma ile gerçekleşecek ihale 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Aynı zamanda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek.
252 ARSA HANGİ İLLERDE?
İhalede Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir'de bulunan 252 arsa satışa sunulacak.
Ayrıca Antalya'da 1 arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak.
ÖDEME PLANI NASIL?
Açık artırmada arsalar, alıcının talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.
Alıcılar arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.
Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL