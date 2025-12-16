Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ’den 37 ilde 252 arsa satışı: TOKİ 252 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde, ödeme planı nasıl olacak?

        TOKİ 37 ilde 252 arsayı satışa sunuyor! TOKİ 252 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde?

        TOKİ, 37 ilde toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar açık artırma yöntemiyle peşin ya da vadeli olarak satılacak. Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılırken aynı anda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Peki TOKİ 252 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde? İşte TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı hakkında ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 37 farklı ildeki 252 arsayı açık artırma ile satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek ihalede alıcılar arsaları peşin ya da vadeli olarak satın alabilecek. Ödemeyi peşin yapmak isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor. Peki TOKİ 252 arsa satışı nerede, ne zaman yapılacak? İşte TOKİ arsa satışına dair tüm detaylar

        2

        TOKİ 37 İLDE 252 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ, 37 ilde toplam 252 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma ile gerçekleşecek ihale 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Aynı zamanda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek.

        3

        252 ARSA HANGİ İLLERDE?

        İhalede Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir'de bulunan 252 arsa satışa sunulacak.

        Ayrıca Antalya'da 1 arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Açık artırmada arsalar, alıcının talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

        Alıcılar arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

        Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"