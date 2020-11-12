Tokyo'da 'Af'

HABERTURK.COM

Cem Özay'ın ilk uzun metraj filmi 'AF', geçtiğimiz günlerde 33'üncü Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Japon medyasının sorularını cevaplayan Cem Özay, mutluluğunu "Bu benim ilk uzun metraj filmim. İlk kez seyirci karşısına çıkıyorum. Filmime ayırdığınız vakit ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Tokyo'da olmaktan dolayı çok mutluyum." sözleriyle dile getirirken, basın toplantısında oyuncu seçimlerinin başarısı ön plana çıktı. Basın tarafından merak edilen bir diğer nokta da filmdeki mekân seçimi oldu. Çekimleri geçtiğimiz sene Artvin'in Borça ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde tamamlanan 'AF'ın çekim mekanıyla ilgili gelen soruya Özay'ın yanıtı, "En başından beri kafamda izole bir dağ köyü vardı. Çünkü zamansızlık, tanımsızlık ve mekansızlık arıyordum. Ailenin psikolojisine ve içine girdiği trajediye odaklanmak ilk hedefimdi. Seçtiğim coğrafyanın zorlu koşulları, baba karakterinin zor bir karakter olmasını, çocuklarının başarılı büyümesini istemesini ve bu yüzden onlara başarıyı dayatmasını desteklediğini düşünüyorum" şeklinde oldu.

Cem Özay'ın Tuğçe Özbatak ile senaryosunu da yazdığı filmde başrolleri Timur Acar, Emine Meryem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper paylaştı. Yapımı Ömür Güner'in imzasını taşıyan, ortak yapımcılığını TRT'nin üstlendiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'AF' daha önce Antalya Film Forum'da 'TRT Proje Geliştime Ödülü'ne, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar'da ise ‘Başka Sinema Dağıtım Ödülü'ne layık görülmüştü.