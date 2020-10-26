Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yapacak

AA

Cem Özay'ın senaryosunu Tuğçe Öztabak'la yazdığı film Türkiye'den Tokyo Uluslararası Film Festivali'ne bu sene seçilen tek yapım oldu.

Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper'in başrollerinde yer aldığı filmde geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışma anlatılıyor.

Yapımcılığını Ömür Güner'in, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği "AF"ın çekimleri geçtiğimiz sene Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi'nin bir dağ köyünde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film Antalya Film Forum'dan "TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü" ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar'da "Başka Sinema Dağıtım Ödül"ünü kazanmıştı.

