Cem Yılmaz'ın kızkardeşi ile evlenen Tolga Çevik yıllar sonra kız isteme merasiminde yaşananları anlattı. Tolga Çevik, "Biz gittik oturduk kayınpeder ve kayınvalide pamuk gibi insanlar. Can abi kenarda oturuyor bir yandan ailenin büyüğü bana da su serpmeye çalışıyor. Cem ters şekilde girdi içeri, 'Vermiyoruz, tiyatrocuya kız verilmez' dedi. Tam oldu şaka bitti derken babam cebinden bir faks rulosu çıkardı. Attı salonun ortasına. Bana kız da vermezler çay da vermezler. Üçüncü satırında bitti güldüler ama 3 yıl sürdü benim için o an. Güzeldi yani, iki aile de güzel anlaştı. Bizim de içimize huzur doldu" dedi.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974'te İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Vizontele filminde aldığı rolle tanınan oyuncu, Organize İşler ile kariyerinde yükselme kaydetti. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmış ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermiştir.

2014 yılı içerisinde ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır. 2017-2018 yılları arasında TOLGSHOW programında yer almıştır ve TOLGSHOW turneleri yapmıştır.

TOLGA ÇEVİK KİMİNLE EVLİ?

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.

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