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Tolga Karel 4. kez baba oldu!

Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Tolga Karel'in 4. çocuğu dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna babasının adı olan 'Tufan' ismini verdi

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  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, geçtiğimiz yıl kasım ayında baba olacağını açıklamıştı. Karel'in eşi Saraj Scott, doğum yaptı. Çiftin oğullarının dünyaya geldiği öğrenildi.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Tolga Karel, 4. çocuğuna babasının adı olan 'Tufan' ismini verdi.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    "ADINLA BİRLİKTE SENİ HER AN YAŞATACAĞIZ BABAM"

    Ünlü oyuncu, baba olduğunu da Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Karel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli, ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam... Biz ona baktıkça seni her an, her yerde yaşatacağız adınla birlikte... Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    Tolga Karel'in manken Günay Musayeva ile ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliliğinden ise Kenan ve Mia adında iki çocuğu var.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    "HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"

    Öte yandan Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etmişti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Tolga Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapmıştı.

    Karel, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    AMERİKA'DA ŞİRKET KURDU

    "Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu.

    Çok sayıda TIR alan Karel, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Karel, "Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun." demişti.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    YENİ EVİ

    Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen Tolga Karel, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    Tolga Karel, paylaşımına "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler, hayırlı olsun inşallah. Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Bunca emek, alınteri boşuna değilmiş. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." notunu düşmüştü.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    EŞİ FLORİDA'DA OKULA GİTTİ

    Sarah Scott ile Tolga Karel, Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı. O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret, Florida'da üniversite eğitimini tamamlamıştı.
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

    HAYALLERİ VARDI AMA İFLAS ETMİŞTİ

    Sağlık turizm firması ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Karel, Chicago şehir merkezinde ofis olarak bir yer tutmuş fakat üç ay sonra kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı.

    Kayınvalidesinin evine taşınan Karel, daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.

     
  • Tolga Karel 4. kez baba oldu! - Magazin haberleri

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