HAYALLERİ VARDI AMA İFLAS ETMİŞTİ

Sağlık turizm firması ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Karel, Chicago şehir merkezinde ofis olarak bir yer tutmuş fakat üç ay sonra kullandığı daireyi de terk etmek zorunda kalmıştı.

Kayınvalidesinin evine taşınan Karel, daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago'da film çekeceğini söylemişti.