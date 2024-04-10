Tolga Karel beşinci kez baba oluyor
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba olacağını duyurdu
Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.
Aynı yıl, Sarah Scott ile dünya evine giren Karel, beşinci kez babalık heyecanı yaşıyor.
Çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Karel ve Scott, paylaşımlarına; "Eylül 2024 ile tanışmaktan heyecan duyuyorum" notunu düştü.
Sarah Scott ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Karel'in çocuklarının isimleri; Kenan, Tufan ve Mia.
Tolga Karel, 2011–2015 yılları arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.