Tolga Karel'in anne özlemi: Anne, seni çok özledim

Tolga Karel, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi; "Beden dediğin sadece bir yansıma ama ruh öyle değil. Gözlerden gelen bir karar, bir bakış bir derin tebessüm, insanı ve insan olmayı gösteren bir anlam arayışı, varoluşun çaresiz çöllerinde açan bir gülümseme her şeye bedeldir. Anne, seni çok özledim"