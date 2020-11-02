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Tolga Karel'in isyanı

Ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan eski oyuncu Tolga Karel, İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti. Karel, "Bir ülke düşünün; depremde enkaz altında çekilen acılar, insan çığlıkları... Diğer tarafta yapılan Cadılar Günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Sözün bittiği yerdesin Türkiye..." dedi

Tolga Karel'in isyanı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısının 85'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan eski oyuncu Tolga Karel, İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı kutlayanlara sitem etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 42 yaşındaki Karel, şunları söyledi:

Bir ülke düşünün; depremde enkaz altında çekilen acılar, insan çığlıkları... Diğer tarafta yapılan Cadılar Günü partilerinde atılan coşku çığlıkları... Üstelik bu bayram senin ülkenin bayramı bile değil. Ülke ülke olalı daha önce böyle bir kaypaklık, ahlaksızlık görmedi. Sözün bittiği yerdesin Türkiye... Depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden tüm acılı insanlarıma buradan, Amerika'dan başsağlığı diliyorum. Acınızı hissediyorum.

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